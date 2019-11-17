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Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на президентских выборах 2020 года.

Об этом он сказал 17 ноября после голосования на парламентских выборах, которые происходят в Беларуси, сообщает Радио Свобода.

«Я свою кандидатуру предложу на этих выборах. Но если люди категорически будут против, я возражать не стану, хотя, конечно, немного переживать буду», – сказал Лукашенко.

По данным главы ЦИК Беларуси, выборы президента в стране должны пройти 30 августа 2020 года.

Напомним, сегодня в Беларуси проходят выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания VII созыва. На выборах проголосовал Лукашенко. По данным Центральной избирательной комиссии страны, на 110 мест в Палате представителей Национального собрания претендует 513 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений.

Лукашенко возглавляет страну с 1994 года – пять сроков подряд.
ForUm

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