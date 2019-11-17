также в разделеПроисшествия
В Одессе произошло ДТП со скорой 10
На Николаевщине сгорел пассажирский поезд 41
Внедорожник насмерть сбил двух мужчин, менявших колесо 22
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 195 взрывов за сутки 15
На Донбассе погиб украинский военный: работал снайпер 41
Украинскую девушку-боксера насмерть сбил поезд 42
Погибла женщина, трое пострадали в автокатастрофе на Винничине 21
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка 145
Боевики применили минометы 82-го калибра 24
В Генштабе назвали возможную причину взрывов в Балаклее 67
В Мариуполе патрульные попали в ДТП: есть пострадавшие 19
На Донбассе боевую травму получил один украинский военный 21
Взрывы в Балаклее: число раненых возросло до 5 42
ГБР завело дело по факту взрывов в Балаклее 19
В результате взрывов в Балаклее погибли 2 военных, еще 4 – ранены 1276
Смертельное ДТП на Закарпатье: ГБР сообщило о подозрении пограничнику 27
Названа причина взрывов на арсенале в Балаклее 551
На военном арсенале в Балаклее прогремели взрывы 60

Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным оборонного ведомства, около 7:00 российские незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Новомихайловки.

Еще один вражеский обстрел был зафиксирован около 10:30 вблизи населенного пункта Лебединское. Оккупанты в течение 20 минут били по позициям Объединенных сил из противотанковых гранатометов.

Третий обстрел произошел в районе Красногоровки после 11 часов. Боевики обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военный: работал снайпер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги