Российско-оккупационные войска с начала суток трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута.

По данным оборонного ведомства, около 7:00 российские незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские позиции в районе Новомихайловки.

Еще один вражеский обстрел был зафиксирован около 10:30 вблизи населенного пункта Лебединское. Оккупанты в течение 20 минут били по позициям Объединенных сил из противотанковых гранатометов.

Третий обстрел произошел в районе Красногоровки после 11 часов. Боевики обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, на Донбассе погиб украинский военный: работал снайпер.