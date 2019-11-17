На Николаевщине у станции Новокатериновка спасатели ликвидировали пожар дизельного поезда. Пострадавших среди пассажиров нет. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

«16 ноября в 13:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дизельного поезда, который двигался по направлению «Колосовка-Николаев» у станции Новокатериновка Веселиновского района», — говорится в сообщении.

Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда, другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.

«Уже в 14:00 пожар локализован и ликвидирован в 15:25 на площади 50 м кв. Пострадавших при пожаре нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами», — говорится в сообщении.