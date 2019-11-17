также в разделеПроисшествия
Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе 7
В Одессе произошло ДТП со скорой 10
Внедорожник насмерть сбил двух мужчин, менявших колесо 23
ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 195 взрывов за сутки 15
На Донбассе погиб украинский военный: работал снайпер 42
Украинскую девушку-боксера насмерть сбил поезд 42
Погибла женщина, трое пострадали в автокатастрофе на Винничине 21
В Киеве похитили главу Укрэксимбанка 145
Боевики применили минометы 82-го калибра 24
В Генштабе назвали возможную причину взрывов в Балаклее 67
В Мариуполе патрульные попали в ДТП: есть пострадавшие 19
На Донбассе боевую травму получил один украинский военный 21
Взрывы в Балаклее: число раненых возросло до 5 42
ГБР завело дело по факту взрывов в Балаклее 19
В результате взрывов в Балаклее погибли 2 военных, еще 4 – ранены 1277
Смертельное ДТП на Закарпатье: ГБР сообщило о подозрении пограничнику 27
Названа причина взрывов на арсенале в Балаклее 551
На военном арсенале в Балаклее прогремели взрывы 60

На Николаевщине у станции Новокатериновка спасатели ликвидировали пожар дизельного поезда. Пострадавших среди пассажиров нет. Об этом передает пресс-служба ГСЧС в Николаевской области.

«16 ноября в 13:23 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дизельного поезда, который двигался по направлению «Колосовка-Николаев» у станции Новокатериновка Веселиновского района», — говорится в сообщении.

Установлено, что огнем охвачен тягач и последний вагон поезда, другие вагоны с пассажирами отцепили и отправили на место назначения по маршруту до прибытия спасателей.

«Уже в 14:00 пожар локализован и ликвидирован в 15:25 на площади 50 м кв. Пострадавших при пожаре нет. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами», — говорится в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3379 грн.
43
Теги