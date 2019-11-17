Депутаты Киевского городского совета утвердили Городскую целевую программу развития транспортной инфраструктуры города Киева на 2019−2023 годы.

Об этом сообщили в пресс служба КГГА.

Программа направлена на развитие устойчивой городской мобильности, в частности, приоритет для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта во время планирования и строительства транспортной инфраструктуры.

«Общий бюджет программы, рассчитанной на пять лет, составляет 83,4 млрд грн. Большую часть — 76,1 млрд грн — будет финансировать город, остальную сумму планируем получить из госбюджета, а также от инвесторов и кредиторов. Значительное внимание традиционно будет уделено капитальному ремонту столичных дорог. Также будем устанавливать квоты на паркоместа в центре и повышать комфорт общественного транспорта. Это будет мотивировать киевлян отказываться от собственных автомобилей», — отметил исполняющий обязанности директора Департамента транспортной инфраструктуры Иван Шпилевой.

Кроме указанного, программа предусматривает закупку более 400 единиц трамваев, троллейбусов и электробусов до 2023 года.