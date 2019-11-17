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Полиция Киева предварительно установила причину взрыва, прогремевшего 16 ноября в одном из общежитий столицы, а также установила личности погибших. Об этом пресс-служба Нацполиции сообщает 17 ноября.

Причиной гибели людей стал взрыв гранаты. По словам начальника столичной полиции генерала Андрея Крищенко, боеприпас взорвался в комнате общежития. Также Крищенко рассказал о погибших при взрыве мужчинах.

«Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой - на строительстве. По данному факту будет открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», - добавил генерал.

Напомним, в Киеве на Троещине в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
ForUm

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