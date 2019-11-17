В Киеве на Троещине в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
«Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство Главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
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