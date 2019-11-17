также в разделеСтолица
Киев выделит 83,4 млрд грн на развитие транспорта 13
Взрыв в общежитии Киева: названы подробности 38
Глава Укрэксимбанка Гриценко был задержан СБУ 42
Из-за визита главы Сейма Литвы в Киеве ограничат движение 20
Полиция инсценировала заказное убийство адвоката 19
На Северном мосту в Киеве ограничат движение 13
До апреля на 10 станциях киевского метро запустят 4G 15
«Минер» киевского метро получил 6 лет тюрьмы 16
Чиновника КГГА будут судить за $2 тысячи взятки 17
СМИ сообщают о смерти женщины на митинге под ОП 43
Киевский суд вынес первый приговор за домашнее насилие 34
В Киеве появился проспект Любомира Гузара 36
В Киеве мужчина стрелял в сотрудников банка, которые пришли к нему домой 48
Около 3 тысяч домов в Киеве – устаревшие 26
Избиение ветерана АТО и его жены: суд арестовал сына супругов и его друга 31
Найдены родители 3-летнего мальчика, недавно обнаруженного в Киеве 176
Полиция усилила охрану правительственного квартала 30
Кличко: Не «нарыли» на меня, взялись за подчиненных 53

В Киеве на Троещине в общежитии произошел взрыв, в результате которого погибли два человека.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 21:00 в столичную полицию поступило сообщение о взрыве в общежитии на улице Карла Маркса Деснянского района Киева. По адресу немедленно прибыли руководство Главного управления полиции, следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнической службы», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что в результате взрыва смертельные ранения получили двое мужчин.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3379 грн.
53
Теги