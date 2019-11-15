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Верховная Рада Украины устранила несогласованности в законе, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг).

За принятие соответствующего документа об устранении несогласованностей в тексте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа» №2239-1 проголосовали 292 народных депутата при необходимом минимуме 226 голосов, сообщает УНИАН.

Перед голосованием глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркнул, что предложенные правки закрепляют то, что газовые хранилища и газотранспортная система останутся в полной 100% собственности государства.

«Мы говорили, что у нас могут быть ошибки, - да, эти ошибки есть. Этими правками мы урегулируем вопросы о том, что и газовые хранилища, как и другие части газотранспортной системы, остаются в полной 100% собственности государства», - сказал перед голосованием Разумков.

Напомним, 30 октября Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.


 
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