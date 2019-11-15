Народный депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко упрекнула представителей фракции «Слуга народа» в опоздании на заседание парламента и предлагает вычесть из их зарплаты за это.

Об этом она сказала во время пленарного заседания Верховной Рады, на которое пришли и дети, передает Украинская правда.

«Дорогие школьники, позвольте извиниться перед вами за спикера Верховной Рады, за парламент – что вы 25 минут ждали ваше выступление. И я хочу также перед правительством извиниться, что вы пришли на час правительства и ждали так же «слуг» 25 минут», - сказала нардеп.

Геращенко напомнила, что «слуги» приняли закон, по которому ровно в 10:00 должна начинаться регистрация путем нажатия зеленой кнопочки.

«Все «старые», как они нас называют, депутаты пришли вовремя. Ровно в 10 здесь были дети, правительство, «Европейская солидарность», «Голос», «Батькивщина», внефракционные, «За майбутнє» и «Оппозиционная платформа – За життя». 25 минут мы все ждали «слуг», чтобы началась работа парламента. Мы просим сегодня высчитать деньги из зарплаты всех «слуг» и перечислить ее на ЮНИСЕФ, на детские нужды», - сказала она.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков согласился: «Я думаю, что да: надо начинать ходить на работу вовремя. И я рад, что некоторые народные депутаты это уже делают. Уважаемые коллеги, несмотря на пробки, проблемы в городе Киеве нужно раньше приезжать на работу».

В начале заседания с трибуны выступила школьница Лидия Давыдова, поскольку 20 ноября будет отмечаться 30-летие Конвенции по правам ребенка.

После этого в парламенте начался «час правительства», слово взяла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Верховная Рада 9 созыва регулярно начинает работу с опозданием на 10-15 минут.