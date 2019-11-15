Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в растрате горюче-смазочных материалов на сумму более 500 тыс. гривен главному специалисту управления финансового обеспечения и бухгалтерского учета Главного управления Нацполиции в Полтавской области. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации должностные лица Нацполиции вносили в документы ложные сведения об объемах потребленных топливно-смазочных материалов служебным транспортом, после чего присваивали избыточное топливо. По предварительным подсчетам, только в 2019 году такие действия нанесли ущерб государству на сумму свыше 500 тыс. гривен.

Состоялись санкционированные обыски в помещении Главного управления Нацполиции в Полтавской области, Кременчугском отделе полиции и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления.

Сейчас решается вопрос сообщение о подозрении другим участникам противоправной схемы.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение - Полтавское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В случае доказательства вины, сотруднику полиции грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.