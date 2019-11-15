Супруг народного депутата от «Слуги народа» Анны Скороход Алексей Алякин задержан в связи с тем, что он находится в международном розыске из-за мошенничества.

Об этом сообщила пресс-служба ГПУ в ответ на многочисленные запросы СМИ в связи с высказыванием нардепа.

«В четверг, 14 ноября 2019, полиция задержала гражданина Российской Федерации, который находится в международном розыске для привлечения к уголовной ответственности по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. Вопрос об экстрадиционном аресте решается в судебном порядке. Экстрадиционную проверку проводит прокуратура Киева, по ее результатам будет сделан вывод об отсутствии или наличии обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче. Ранее данный гражданин пытался избежать экстрадиции путем оформления гражданства Украины путем предоставления миграционной службе ложных сведений», - заявили в ГПУ.

Так, 9 августа 2018 года, указанное лицо уже задерживали на территории Киевской области. В качестве меры пресечения гражданина РФ держали три месяца под стражей с целью экстрадиции до 8 ноября 2018 года, пока Новозаводской районный суд Чернигова не изменил своим решением меру пресечения на домашний арест. В дальнейшем, 3 января 2019 года, домашний арест был отменен в связи с установлением факта принадлежности к гражданству Украины. Однако решение о приобретении гражданства было дважды отменено миграционной службой путем предоставления при его оформлении ложных сведений и поддельных документов. Указанное лицо обжаловало решение об отмене гражданства в судебном порядке. 7 ноября 2019 Шестым апелляционным административным судом в удовлетворении исковых требований истца отказано.

11 ноября розыск правонарушителя возобновлен, в результате чего он был задержан.

Напомним, 14 ноября народный депутат от «Слуги народа» Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосований вопреки позиции фракции.

В то же время председатель фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток.