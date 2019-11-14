Летом 2014 года помощник президента России Владислав Сурков в Москве встречался с неким Ринатом. Это следует из перехвата телефонного разговора Суркова с тогдашним «премьер-министром» при группировке «ДНР» Александром Бородаем, который опубликовала объединенная следственная группа по расследованию крушения «Боинга» рейса MH17 на Донбассе (JIT).



По всей видимости, речь идет об украинском бизнесмене-миллиардере Ринате Ахметове, пишут Новости Донбасса. Такой вывод можно сделать из контекста разговора, который датируется 3 июля 2014 года.



«Я с Ринатом встречался тут. Он был в начале недели — мне просто коллеги позвонили, попросили. Я просто не хотел с ним встречаться», — говорит Сурков. Он отметил, что собеседник «три часа ждал его терпеливо в ресторане».





Сурков отметил, что в итоге у них был «довольно долгий и бессмысленный разговор». «Он тут встречался со своим бывшим патроном. Тот его, ну понятно, по задаче, как говорится... типа предлагал сидеть за столом со стороны республики. Ну, естественно, ответ был понятен, что это невозможно с его стороны», — продолжил помощник президента РФ.



Сурков добавил, что собеседник «все говорил о мире, о мире, о мире». Также он сказал Бородаю, что этот Ринат «очень хорошо отзывался о тебе», а также неоднократно «очень хорошо говорил о Ходаковском и Пургине».



Также Сурков рассказал, что Ринат спросил, можно ли ему приехать в Донецк. «Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не делать», — признался он. Бородай с ним согласился.



«Сашка, у него плохие цели. Он будет разлагать вас только», — добавил Сурков.



После этого Бородай рассказал, что у него есть «интересная статистика» от «нашего друга, товарища Пургина». «По потреблению газа... Понятно, что все предприятия области — она же республика — упали раза в три в среднем, кроме ахметовских», — отметил тогдашний «премьер ДНР».



Бородай добавил, что, по имеющимся данным, в Дружковке эти предприятия охраняют боевики сразу двух полевых командиров «ДНР» — Игоря «Беса» Безлера и подразделение «Восток» Александра Ходаковского.



«Что и требовалось доказать. Ладно, у вас жизнь сложная — все переплетено. Просто будь бдителен», — отреагировал Сурков.



«Я думаю, если он попытается в Донецк вернуться — лучше ребят, конечно, потому что (говорит неразборчиво — прим.). Хорошего это ничего не даст. Я ему это в лоб сказал», — добавил помощник президента РФ.

Как сообщалось, JIT опубликовала новые записи и свидетельства, которые подтверждают, что Москва контролирует «ДНР».

По информации Reuters и других источников, помощник президента РФ Владислав Сурков является кремлевским куратором группировок «ДНР» и «ЛНР», отвечающим за политическое направление. Также Сурков на уровне советников глав государств участвует в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Украине.



Сурков был включен в санкционный список ЕС, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма Россией. Также помощник президента РФ находится в санкционном списке Украины.