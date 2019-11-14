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Суд приговорил к 6 годам лишения свободы мужчину по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве в метро. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в июле 2018 указанный гражданин сообщил по спецлинии «102» о подготовке взрыва на станции метро «Гидропарк» КП «Киевский метрополитен».

По результатам проверки указанного сообщения взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции не обнаружено.

После установления личности «минера» выяснилось, что указанный гражданин уже был ранее судим за аналогичное преступление.

Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и назначено окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы.
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