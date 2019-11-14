Национальный совет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку ООО «Новости 24 часа» - спутниковый телеканал «NEWSONE». Решение принято на основании мониторинга, проведенного 5 ноября, сообщает пресс-служба регулятора.

В этот день в эфире лицензиата зафиксирована трансляция передачи «Я так думаю» (начало в 23.25, «прямой эфир») с ведущим Русланом Коцабой, в которой звучали высказывания, имеющие признаки нарушения заказчиком Законов Украины «Об информации» и «О телевидении и радиовещании».

В частности, речь идет о части первой статьи 28 Закона Украины «Об информации», согласно которой информация не может быть использована для призывов к свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганды войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека;

абзацы третий, четвертый и девятый части второй статьи 6 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», которые предусматривают, что не допускается использование телерадиоорганизаций для призывов к насильственному изменению конституционного строя Украины, призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, трансляции телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые признают правомерным оккупацию территории Украины);

пункты а) и в) части первой статьи 59 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», ведь телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии, распространять объективную информацию.

Среди высказываний, в частности, было такое: «... Незаконное обогащение и было целью этих «евромайдановских барыг». А не какое-то там призрачное европейское будущее, НАТО, Евросоюз и т. п. Соответственно восставший Донбасс попытались покорить с помощью танков и авиационных бомб. Это правда, ее некуда девать. Она должна быть озвучена, именно здесь, на уровне киевском киевские власти признать, что использование вооруженных сил против мирного населения является преступлением, на которое не распространяются сроки давности».

По результатам проверки Национальный совет, изучив все обстоятельства, примет соответствующее решение о лицензиате.