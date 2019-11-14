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Президент Польши Анджей Дуда назначил в четверг Матеуша Моравецкого премьер-министром страны и поручил ему сформировать новое правительство.

Официальная церемония состоялась в президентском дворце, сообщает Укринформ.

«Миссию создания правительства поручаю предыдущему премьеру Матеушу Моравецкому», - сообщил Дуда.

Он отметил, что с Моравецким у него общее видение направлений деятельности правительства как внутри страны, так и за рубежом.

В свою очередь, новоизбранный премьер поблагодарил президента за доверие и подчеркнул, что следующие четыре года будут периодом дальнейшего развития Польши.

Как сообщалось, Моравецкий подал в отставку 12 ноября во время первого заседания Сейма новой каденции.

В прошлую пятницу Моравецкий представил примерный состав нового правительства. В новом правительстве сохранят свои должности, в частности, главы МИД Яцек Чапутович, министр национальной обороны Мариуш Блащак, министр внутренних дел Мариуш Каминский. В новом правительстве будет ликвидировано министерство энергии. В то же время министерство экологии будет разделено и на его базе будет создано два: экологии и климатических вопросов. Кроме того, в правительстве страны также будет создано министерство надзора за государственной собственностью и министерство управления фондами.
ForUm

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