Во вторник, 12 ноября, президент Польши Анджей Дуда распустил правительство страны. Перед этим польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая перед депутатами нового созыва, объявил об отставке Совета министров, сообщает Польское радио.
В Варшаве состоялось первое заседание парламента 9-го созыва, во время которого выбрали маршалов, вице-маршалов и президиум Сейма.
Напомним, 13 октября в Польше состоялись парламентские выборы. Консервативная партия «Право и справедливость» одержала убедительную победу.
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