также в разделеОбщество
Нацсовет проверит NewsOne из-за высказываний о «восставшем Донбассе» 2
Футбольный эксперт Дмитрий Торнер: В СБУ и МВД часто не понимают разницу между «Пари матч» и УНЛ 10
МН17: Следствие подтвердило ежедневные контакты ФСБ с боевиками «ДНР» 19
Дело по Приватбанку передали в НАБУ 14
Адвокат рассказал, за что задержали мужа нардепки Скороход 52
Дещица: Дело Мазура – в подвешенном состоянии 21
Медведчук: Встреча в «нормандском формате» напрямую зависит от выполнения Минских соглашений 20
Сытник: Онищенко могут экстрадировать из Испании уже в декабре 17
Украина передала Японии ноту из-за участия команды из «ДНР» в кубке мира по каратэ 16
Суд арестовал €500 тысяч на счету Онищенко 23
В районе Петровского начали разминирование 47
Баканов посоветовал нардепам работать в Раде, а не «сидеть» в телефонах 14
Юрист: Перспективы дела судей Оружного админсуда весьма сомнительны 55
«Слуга народа» задекларировала свою «бесценную» кошку 49
Баканов: У СБУ нет доказательств проплаты акций «Нет капитуляции» 19
США передадут Украине еще 3 патрульных катера 22
Труба считает, что без него дела против Порошенко развалятся 84
Суд арестовал еще одного фигуранта дела о бронежилетах 18

В Организации Объединенных наций заявили, что конфликт на востоке Украины оказался самым «старым» в мире, поскольку 30% людей, нуждающихся в помощи, – пенсионеры. Об этом сообщается в Twitter ООН.

По данным организации, свыше 560 тысяч пенсионеров не получают пенсий из-за бюрократических препон.

Кроме того, отмечается, что в результате войны на Донбассе 1,4 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Напомним, в октябре двое гражданских были убиты и 10 ранены из-за вооруженного конфликта на востоке Украины
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги