В Организации Объединенных наций заявили, что конфликт на востоке Украины оказался самым «старым» в мире, поскольку 30% людей, нуждающихся в помощи, – пенсионеры. Об этом сообщается в Twitter ООН.



По данным организации, свыше 560 тысяч пенсионеров не получают пенсий из-за бюрократических препон.

Кроме того, отмечается, что в результате войны на Донбассе 1,4 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

Напомним, в октябре двое гражданских были убиты и 10 ранены из-за вооруженного конфликта на востоке Украины