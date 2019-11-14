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Народный депутат от партии «Слуга народа» Анастасия Красносельская внесла в свою электронную декларацию за 2018 год кошку Марусю.

Соответствующая декларация нардепа размещена в Едином государственном реестре деклараций, сообщает УНИАН.

Кошку Красносельская записала в графу «ценное движимое имущество», а в описании указала – «бесценная». Стоит отметить, что в еще одной декларации за 2018 год перед назначением главой комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Краснопольская уже не указывала кошку Марусю.

 
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