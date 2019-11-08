Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за внесенный правительством законопроект о «распространении правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствами – не членами ЕС» из-за отсутствия кворума, сообщает «Европейская правда».

«Было отдано 133 голоса. Для кворума необходимы 355 голосов. Таким образом, в парламенте нет кворума. Я закрываю заседание и объявляю очередное заседание в 9 утра пятницы, 8 ноября», - объявил председательствующий.

Следует отметить, что такая ситуация произошла после того, как на поименном голосовании настояла фракция «Альтернативы для Германии». Ведь до этого президиум придерживался мнения, что кворума достаточно, и на основании того, что «за» (путем поднятия рук) высказались ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, «против» АдГ и Зеленые, «воздержались» Левые, склонялся к тому, что решение можно считать принятым.

Голосование проходило в 2 часа ночи.

Напомним, немецкая правящая коалиция разработала закон, который должен был защитить строящийся газопровод «Северный поток-2» от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.