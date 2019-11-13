Литовские депутаты из состава политической группы Европейской народной партии (ЕНП) представили новое видение стратегии ЕС в развитии программы «Восточного партнерства».

Оно, в частности, предусматривает учреждение так называемого процесса трио для стран, которые имеют с Евросоюзом соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, и открывает перед этими странами перспективу членства в ЕС, сообщает Укринформ.

Документ представил председатель Парламентской Ассамблеи Euronest Андрюс Кубилюс в ходе дискуссии «Наша стратегия для будущего «Восточного партнерства», которая состоялась 12 ноября в Брюсселе с участием депутатов Европейского парламента, представителей ведущих исследовательских учреждений Евросоюза, а также представителей общественности и политиков из стран-партнеров.

«Европейский «процесс трио» должен быть предложен на следующие десять лет для поддержки стран, которые имеют развитые отношения с ЕС в формате ассоциации и углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли (Украина, Грузия и Молдова)», - говорится в распространенной по этому поводу пояснительной записке.

Новая инициатива, которая получила название «Стратегия трио 2030», имеет целью «мягкую» трансформацию постсоветских стран и их превращение в успешные демократические государства, в частности, с учетом опыта предшественников из числа стран Восточной Европы, главным стимулом для развития которых стал процесс расширения ЕС.

По мнению авторов, такая политика будет соответствовать интересам самого ЕС, ведь, по выражению еврокомиссара Иоганнеса Хана, «Европа должна быть умнее для экспорта стабильности, потому что взамен она будет импортировать нестабильность».

«Сегодня мы находимся в критическом пункте, когда должны добавить новые долгосрочные инструменты с нашей стратегией, чтобы помочь народам ведущей группы ассоциированного с ЕС трио сохранить мотивацию и импульс к реформам в течение следующей декады до 2030 года. Путь реформ для интеграции в ЕС тяжелый, поэтому соответствующие инструменты «мягкой силы» ЕС должны стать незаменимыми и решающими, чтобы помочь этим странам сделать геополитический выбор относительно присоединения к семье Евросоюза», - говорится в документе, который есть в распоряжении Укринформа.

Главная новация новой стратегии не только сохранение принципа «больше за большее» в отношениях с ЕС, при котором страны-партнеры берут на себя четкие обязательства по внедрению структурных реформ, но и конкретизация обязательств самого Евросоюза, который в ответ на успех в реформах должен предложить странам-партнерам инструменты для более амбициозной конечной цели европейской интеграции.

Такой «процесс трио» фактически является повторением так называемой Берлинской инициативы, которая была инициирована Германией в 2014 году и предложена странам Западных Балкан для ускорения процессов их европейской интеграции. Программы развития в рамках этого «процесса трио» могут включать в себя инструменты Европейского экономического пространства для более тесной интеграции упомянутых стран в европейский рынок.

При этом успех реформ в странах ассоциированного с ЕС трио должен стать стимулом для остальных стран-партнеров - Азербайджана, Армении и Беларуси, чтобы также выбрать более амбициозный путь европейской интеграции.

По мнению авторов, этот проект позволит развить и сделать более эффективной всю программу Восточного партнерства.