Первая партия отечественной говядины отправлена ​​из Украины в Китайскую Народную Республику, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

«Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Обе стороны сделали большой объем работы, провели множество встреч и переговоров. Китайские коллеги провели инспектирование наших предприятий и аудит государственной системы контролю в Украине. Результатами этого стало согласование международного ветеринарного сертификата на экспорт замороженной говядины в Китай и утверждение перечня украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР», - отметила и.о. главы ведомства Ольга Шевченко.

По ее словам, в настоящее время первая партия замороженной говядины сформирована и отправлена ​​в КНР.

«Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре будет находиться с визитом в КНР для участия в работе совместного подкомитета в сфере СФО, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов», - добавила она.