Первая партия отечественной говядины отправлена из Украины в Китайскую Народную Республику, сообщили ForUm’у в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
«Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Обе стороны сделали большой объем работы, провели множество встреч и переговоров. Китайские коллеги провели инспектирование наших предприятий и аудит государственной системы контролю в Украине. Результатами этого стало согласование международного ветеринарного сертификата на экспорт замороженной говядины в Китай и утверждение перечня украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР», - отметила и.о. главы ведомства Ольга Шевченко.
По ее словам, в настоящее время первая партия замороженной говядины сформирована и отправлена в КНР.
«Мы надеемся, что украинская делегация, которая вскоре будет находиться с визитом в КНР для участия в работе совместного подкомитета в сфере СФО, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов», - добавила она.
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