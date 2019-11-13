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Правоохранители установили родителей трехлетнего мальчика, которого недавно обнаружили в Подольском районе Киева.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, сейчас ребенок находится в детском доме. Его жизни ничего не угрожает. Дальнейшую судьбу малолетнего будут решать представители социальных служб.

Напомним, неравнодушные граждане на улице Вышгородской заметили мужчину, который предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения и вместе с маленьким ребенком. Мальчика врачи госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина сообщил полицейским, что он отец мальчика и поедет следом в больницу к ребенку.

Однако состоянием здоровья маленького пациента долгий период времени никто интересовался. В связи с чем правоохранители начали розыск родителей или родных 3-х летнего мальчика.

Впоследствии правоохранители установили родителей малолетнего. Свое отсутствие на протяжении длительного времени они объяснили тяжелым материальным положением и жизненными сложностями.

Работники сектора ювенальной превенции Подольского управления полиции в отношении отца ребенка составили административный протокол по ч.1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы для принятия решения направлены в суд.
ForUm

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