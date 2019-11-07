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В Киеве полицейские разыскивают родителей малолетнего мальчика.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, ребенка с ссадинами на теле обнаружили прохожие в Подольском районе столицы. Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Вечером неравнодушные граждане на улице Вышгородской заметили мужчину, который предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения вместе с маленьким ребенком. В дальнейшем малолетнего с ссадинами на теле госпитализировали.

На вид мальчику 3 года, он не разговаривает.

Работники столичной ювенальной превенции пытаются выяснить при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице, и разыскивают его родителей и родственников.

Если вы узнали мальчика или имеете информацию о месте нахождения его близких, просьба позвонить на 102 или по телефону (044) 425-04-57.
ForUm

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