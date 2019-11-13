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В связи с запланированными массовыми акциями правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, сотрудники структурных подразделений киевской полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины несут службу в усиленном режиме.

Несколько политических партий и общественных организаций в правительственном квартале начали акции с массовым участием граждан.  

Правоохранители призывают организаторов и участников мероприятий соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада рассматривает законопроекты о рынке земли.
ForUm

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