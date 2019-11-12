Фракция «Слуга народа» решила отправить главу комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса на дзюдо после драки с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.

Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия журналистам.

По его словам, Герус должен был ударить Ляшко первым.

«По-моему, он должен был зарядить в нос Ляшко сразу же после слова «здрасьте», – сказал Арахамия, добавив, что во фракции решили отправить Геруса на тренинг по дзюдо.

«Провели (беседу, - ред.) и даже решили направить его на тренинг по дзюдо, в спортивную секцию», – сказал Арахамия.

Напомним, вечером 6 ноября лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко потолкался с депутатом фракции «Слуга народа» Андреем Герусом в зале официальных делегаций VIP-терминала «Борисполя».

11 ноября Зеленский уволил Геруса с должности представителя президента в Кабмине.