К реализации схемы по завладению 1,2 млрд грн стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек, сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

«Следствие установило, что к реализации схемы по завладению 1,2 млрд гривень стабилизационного кредита НБУ могут быть причастны более 15 человек. Восьми из них уже сообщили о подозрении. Что касается ряда лиц, в том числе бенефициарного владельца «ВиЭйБи банка», которые сейчас находятся за пределами страны, решается вопрос о направлении сообщения о подозрении предусмотренным УПК Украины в таких случаях способом», - говорится в сообщении.

Напомним, по данным следствия, отчеты об оценке недвижимости, под залог которой «ВиЭйБи Банк» получил кредит, подделали.

«ВиЭйБи Банк» получил от НБУ 1,2 млрд грн кредита под залог имущества, реальная стоимость которого не превышала 73 млн грн. Это установлено экспертизами, проведенными в рамках досудебного расследования.

Следствие располагает доказательствами, что чиновники НБУ, принимая решение о предоставлении 1,2 млрд грн кредита, знали о вышеупомянутых фактах.

Решение о предоставлении кредита НБУ принял с нарушением требований законодательства, проигнорировав тот факт, что «ВиЭйБи Банк» не предоставил необходимый пакет документов, среди которых - программы финансового оздоровления.

Напомним, ранее в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро сообщили, что 11 ноября детективы НАБУ задержали семерых подозреваемых в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, выданного Национальным банком Украины VAB Банку, в том числе бывших и действующих чиновников НБУ.

В то же время в Национальном банке заявили, что ни один из членов правления и директоров департаментов Национального банка не был задержан во время осуществляемых антикоррупционных органами следственных действий по обстоятельствам выдачи стабилизационного кредита в 2014 году ПАО «ВиЭйБи Банк».