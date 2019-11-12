Верховная Рада приняла за основу проект Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества», сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.
За соответствующий проект закона №2047-д проголосовали 378 нардепов..
Законопроектом предлагается упростить процедуру оценки недвижимых объектов путем ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прекращения вымогательства средств с оценщиков и нотариусов в пользу частных структур за пользование принадлежащей государству Единой базой данных отчетов об оценке, а также ввести новый альтернативный упрощенный способ оценки объектов недвижимости через автоматическую ее оценку модулем Фонда государственного имущества Украины.
Также предлагается с 1 января 2020 ввести новую значительно упрощенную модель оценки объектов недвижимости, что позволит проводить автоматическую оценку в максимально короткие сроки и ускорит процедуру заключения сделок с недвижимостью. Благодаря этой системе любое лицо сможет получить справку об автоматической оценке объекта недвижимого имущества и на ее основании заключить соглашение по объекту недвижимости. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, определенной модулем автоматически, лицо имеет право обратиться к субъекту оценочной деятельности, оценщику и провести оценку в общем порядке с регистрацией отчета в Единой базе.
Проектом предусматривается, что нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости.
Проектом предлагается, что информация из Единой базы отчетов об оценке будет открытой, предусмотрено автоматическое обнародования всей информации об объекте недвижимости и его стоимости в режиме открытого, прямого несанкционированного доступа с возможностью загрузки (кроме сведений, составляющих персональные данные заказчика отчета и/или собственника имущества в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных»).
Отчеты об оценке будут храниться в Единой базе в электронной форме.
С принятием законопроекта государственный бюджет Украины получит дополнительные поступления путем направления платы за формирование справок в размере 2,5 процента от прожиточного минимума для трудоспособного лица, установленного на 1 января календарного года, за одну операцию, а за регистрацию отчетов об оценке и информации по ним в Единой базе отчетов об оценке - 10 процентов (около 300 грн вместо 1800 грн в пользу частных электронных площадок, как это происходит сейчас).
Соответствующие изменения предлагается внести в Налоговый кодекс Украины.
Напомним, 18 октября разгорелся скандал в «Слуге народа» из-за отказа нардепов поддержать проект закона №2047 об отмене так называемых «площадок нардепа Яценко» – электронных площадок-посредников между оценщиком имущества и электронной базой Фонда государственного имущества.
Подозревали, что часть депутатов отказались поддержать законопроект из-за того, что им предложили определенное «вознаграждение» за блокирование процесса уничтожения площадок.
САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство по факту возможного совершения коррупционного преступления 11 народными депутатами от «Слуги народа».
Ряд депутатов от СН прошли проверку на полиграфе.
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