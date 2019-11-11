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Заработная плата работников Государственной таможенной службы будет существенно выше после успешного прохождения переаттестации. Об этом в интервью 24 каналу сообщил глава Гостаможслужбы Максим Нефедов.

По словам Нефьодова, механического повышения зарплаты всем по системе не будет.

«Конечно, у нас есть таможенники, которые, судя по их декларациям, – долларовые миллионеры. Но задача в том, чтобы в следующем году – провести полную переаттестацию всех людей, которые перешли в Государственную таможенную службу», – заявил он.

Нефедов отметил, что его цель - довести до конца 2020 года зарплату инспектора до зарплаты таможенного брокера.

«Сейчас – это где-то 20 000 грн, плюс-минус, в зависимости от региона и уровня опыта. И, конечно, работники на какой-то более ответственной работе, руководители подразделений пропорционально должны получать больше», - сказал глава таможни, уточнив, что сегодня рядовой инспектор получает зарплату в размере около 6 500 грн, а глава таможни – 30-35 000 грн.

Зарплата Нефедова, по его словам, составляет 24 800 грн. Он заявил, что хотел бы получать более высокую сумму и выступает за то, чтобы зарплаты в госсекторе были рыночными.
ForUm

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