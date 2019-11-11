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Сегодня, 11 ноября, около 8:30 на автодороге «Львов-Тернополь» возле села Подберезцы Пустомытовского района произошло столкновение «Опеля» со школьным автобусом.

Как сообщает пресс-служба полиции Львовщины, автомобилем управлял 25-летний житель района и автобусом «Школярик» - 59-летний местный житель.

В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир «Опеля» и девять пассажиров «Школярика» - ученики одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют их диагнозы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
ForUm

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