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Экспертиза установила монтаж разговоров судей Окружного административного суда Киева (ОАСК) на записях, обнародованных Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ).

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин сообщил адвокат судей Андрей Заяц.

В ГПУ говорят, что не успели провести экспертизу так называемых записей. Но для экспертизы нужно несколько недель, а не месяцев. За все это время, по заявлениям стороны защиты, были открыты уголовные дела, в которых были все-таки проведены эти экспертизы и установлено наличие монтажа диалогов на обнародованных записях Генпрокуратуры", - сказал он.

По его словам, приостановление досудебного расследования по делу судей ОАСК незаконно.

«В этом деле много некомпетентности сотрудников органов прокуратуры и процессуальных нарушений. На сегодняшний день стало известно, что сотрудники прокуратуры начали останавливать досудебное расследование в этом деле на основании необходимости проведения международного сотрудничества в королевстве Испании. Что это за сотрудничество, что это за основание, непонятно. Ходатайство прокуратуры было подано за 5 дней до окончания срока досудебного расследования. Почему это было сделано - непонятно. На сегодняшний день обвинять суд невозможно. Эти условия были искусственно созданы сотрудниками прокуратуры. Прокуратура не имела права останавливать это дело. Они должны либо закрыть дело, либо направить обвинительный акт в суд», - отметил адвокат.

Он добавил, что это дело расследуется фактически полгода и за это время можно было завершить расследование. Также защитник сообщил, что в рамках дела 13 судей Шевченковского суда были допрошены в качестве свидетелей.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура остановила расследование дела судей Окружного админсуда Киева. НАБУ засекретило часть разговоров судей Окружного админсуда Киева.

Экс-глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк считает, что аудиозаписи Национального антикоррупционного бюро якобы с его голосом по делу о возможном вмешательстве суда в работу госорганов, смонтированы, а разговоры искажены.
ForUm

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