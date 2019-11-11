Взрывотехники и правоохранители проверяют поезд №719 Харьков - Киев. Сегодня около 11:00 неизвестный сообщил полиции о его заминировании, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

Для проведения оперативных действий поезд был остановлен о 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высадили из поезда. На месте работают представители Нацполиции, ГосЧС, СБУ и военизированной охраны Укрзализныци.

Напомним, 7 ноября неизвестный «заминировал» поезд №744 Львов - Дарница.