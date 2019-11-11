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В ходе проведения спецоперации разоблачена и задержана заказчица преступления. Злоумышленницы грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции под оперативным сопровождением СБУ разоблачили и пресекли совершение умышленного убийства на заказ, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Установлено, что жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа. Жизнь женщины она оценила в 10 тысяч долларов. Поэтому с целью реализации запланированного она передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти четыре тысячи долларов.

Правоохранители задержали заказчицу преступления в момент передачи исполнителю остальных средств в сумме более шести тысяч долларов.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (Приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
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