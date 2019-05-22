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Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Главы государства в Кабинете Министров Украины.

Соответствующий указ №314/2019 от 22 мая опубликован на официальном сайте Президента.

«Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины», – говорится в документе.

Напомним, 21 мая Президент назначил Руслана Стефанчука представителем Главы государства в Верховной Раде Украины.
ForUm

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