Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем Главы государства в Кабинете Министров Украины.
Соответствующий указ №314/2019 от 22 мая опубликован на официальном сайте Президента.
«Назначить Геруса Андрея Михайловича представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины», – говорится в документе.
Напомним, 21 мая Президент назначил Руслана Стефанчука представителем Главы государства в Верховной Раде Украины.
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