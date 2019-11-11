В Одесской области убийца-беглец из Молдовы пытался зарезать украинского пограничника.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ГПСУ, о подозрительной личности на окраине села Домница Подольского района пограничникам сообщили местные жители. Участковый инспектор пограничной службы обнаружил незнакомца в 800 метрах от государственной границы.

На требование предъявить документы мужчина бросился на пограничника с ножом. К счастью, правоохранителю удалось разоружить и задержать нападавшего.

Как выяснилось, задержанный незаконно пересек украинско-молдавскую границу, пытаясь уйти от уголовной ответственности. Его разыскивали за совершение убийства в городе Рыбница в соседней стране.

Преступника, предварительно гражданина Молдовы, доставили в пункт временного содержания в Подольске. Теперь иностранцу придется отвечать и перед украинским законодательством: за незаконное пересечение государственной границы (ст. 204-1 КУоАП), злостное неповиновение пограничнику (ст. 185-10 КУоАП). В действиях задержанного усматриваются также признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 345 УК «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».