Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет предлагает заменить защищенную стационарную телефонную связь, которой пользуются чиновники Кабмина, специальным электронным приложением.

В интервью 24 каналу он пояснил, что речь идет о защищенных линиях стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Рады. На каждую из этих 3 линий – отдельный телефон.

Дубилет отметил, что такая система стоит государству миллиарды гривен ежегодно.

Он добавил, что уже обсуждал эту идею с вице-премьером, министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым и другими экспертами.

«Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение», - заявил Дубилет.

Министр считает, что новое приложение могло бы делать связь даже более защищенной благодаря методам шифрования.

«Пока не хочу даже анонсировать, но действительно мы с Федоровым и другими экспертами обсуждаем такую возможность. Если удастся - будет круто», - подытожил Дубилет.