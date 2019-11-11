В Киеве возле Шулявского путепровода во время отработки заявки об обнаружении боепрепасов пиротехники изъяли 101 артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Заявка об обнаружении значительного количества взрывоопасных предметов поступила 8 ноября.

В 3:20 9 ноября работы по изъятию боеприпасов завершены, всего изъято 101 артиллерийский снаряд (47 - калибра 152 мм, 35 ​​- калибра 122 мм, 8 - калибра 105 мм, 11 - калибра 76 мм), 3 минометные мины и 1 ручную гранату.

Для проведения работ привлекалось 14 человек личного и 4 ед. техники ГосЧС.

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции ранее составляла – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.