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Консервативная партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона получила пожертвования от девяти россиян, которые вероятно связанны с Россией. Об этом сообщает The Times.

Имена девяти бизнесменов российского происхождения - спонсоров Консервативной партии - упомянуты в докладе межпартийного комитета по разведке и безопасности. Доклад посвящен незаконному участию России в британской политической жизни.

Отметим, что доклад пока еще не опубликован, поскольку его оглашение заблокировано британским правительством, однако о его содержании стало известно изданию. Так, в докладе упомянут бывший вице-президент и заместитель председателя правления нефтяной компании ЮКОС Александр Темерко, который за последние семь лет, по данным доклада, пожертвовал консерваторам 1,2 млн фунтов стерлингов. С 2011 года он является подданным Великобритании.

Напомним,ранее представительница оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Эмили Торнберри заподозрила советника премьер-министра Доминика Каммингса в связях с Россией.
ForUm

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