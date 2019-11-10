В Киеве вечером 9 ноября произошло ДТП, в котором пострадали 5 человек, трое из которых сотрудники полиции, направлявшиеся на вызов. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП столицы.

Автопроисшествие произошло вчера вечером на улице Щусева.

Около 21:00 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о факте домашнего насилия. На место происшествия оперативный дежурный немедленно направил наряд полиции.

«Служебный автомобиль двигался по улице Щусева в направлении станции метро "Сырец" с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом. На перекрестке с улицей Берлинского произошло столкновение с Audi», - сообщили в полиции.

Вследствие ДТП пострадали три полицейских, пассажирка Audi, 1968 года рождения, и ее дочь. Пострадавших с телесными повреждениями сразу доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Причины и обстоятельства ДТП будут устанавливать следователи Государственного бюро расследований.