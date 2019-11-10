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Известный американский рэпер Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году. Об этом, как передает портал NME, заявил сам артист.

«Когда я буду баллотироваться в президенты в 2024-м, мы могли бы создать столько рабочих мест», - отметил певец.

Также в своем заявлении во время фестиваля в Нью-Йорке Канье Уэст вспомнил общественного деятеля и активиста Мартина Лютер Кинга.

«Мартина Лютер Кинга убили не потому, что у него была мечта; у него было несколько иное, о чем он собирался говорить. Он говорил о расширении прав и возможностей для черных, об увеличении экономических возможностей», - отметил Уэст.

Напомним, известный миллиардер вступил в президентскую гонку в США.
ForUm

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