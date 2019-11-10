На Шулявском путепроводе осуществляли пневматическое испытание нового газопровода перед его врезкой в существующий, в результате чего раздались громкие звуки.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
«Жители прилегающих территорий услышали громкий звук, но беспокоиться не о чем. В рамках реконструкции Шулявского путепровода осуществляется перекладка газового трубопровода. Сейчас проводят пневматические испытания перед врезкой. Ничего серьезного не произошло, пострадавших на площадке нет», — пояснил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Работы по строительству Шулявского путепровода продолжаются в штатном режиме.
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