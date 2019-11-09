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Боевики «ДНР» заявили, что полностью завершили вывод подразделений из Петровского. Об этом сообщил в субботу так называемый представитель «ДНР» в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня, передают российские СМИ.

«Первый день устранения нарушений на участке разведения вблизи Петровского завершен. Ввиду незначительных нарушений с нашей стороны, вывод личного состава «народной милиции» «ДНР» сегодня полностью был завершен к 15:00», - сказал он.

Напомним, 9 ноября начался практический этап разведения сил и средств на участке №3 в районе населенного пункта Петровское. После подтверждения готовности, стороны начали процесс отхождения с предыдущих позиций. Россия приветствует разведение сил на Донбассе.
ForUm

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