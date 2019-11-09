78,9% жителей ОРДЛО относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому плохо или очень плохо.
Таковы результаты опроса, проведенного компанией Нью имидж маркетинг групп, пишет Зеркало недели.
В то же время 19% опрошенных относятся к украинскому лидеру хорошо или очень хорошо.
Отмечается, что в период, который Зеленский посвятил анонсированию саммита в нормандском формате и идеям мирного урегулирования конфликта на востоке страны, отношение «сильно улучшилось — он делает больше, чем обещал» высказали 2,7% жителей ОРДЛО.
Мнение «немного улучшилось» высказали 7,9% респондентов, «не изменилось» — 44,8%, «ухудшилось — его действия вызывают опасения» — 22,9%, «значительно ухудшилось — он разочаровал» — 20,5%.
Вместе с тем, наблюдая за действиями Зеленского последние месяцы, 11% почувствовали оптимизм, а 43% — пессимизм.
Опрос проводился с 7 по 31 октября. Было опрошено 1606 респондентов, 800 — на неподконтрольной части Луганской, 806 — на неподконтрольной части Донецкой областей.
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