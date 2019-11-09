В результате произошедшего накануне землетрясения на северо-западе Ирана пострадали 520 человек.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Агентство отмечает, что 28 пострадавших госпитализировали, остальные получили незначительные травмы.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 ноября в Иране произошло землетрясение. В результате подземных толчков погибли не менее пяти человек, по меньшей мере 120 человек пострадали.
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