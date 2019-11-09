Украинская сторона готова к началу разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в Штабе операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщили в ООС, по состоянию на 11:00 украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств. За процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

«Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали вчерашнее разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.