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Штаб: Боевики сорвали разведение сил в Петровском 39

Украинская сторона готова к началу разведения сил и средств в Петровском. Об этом сообщили в Штабе операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Как сообщили в ООС, по состоянию на 11:00 украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств. За процессом наблюдает мониторинговая миссия ОБСЕ.

«Незаконные вооруженные формирования Российской Федерации сорвали вчерашнее разведения на участке №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское. Украинская сторона готова начать практический этап разведения сил и средств сегодня, о чем засвидетельствует белая сигнальная ракета с нашей стороны в 12.00», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 29 октября началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.  
ForUm

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