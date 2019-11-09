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В пятницу, 8 ноября, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщал ForUm,  зеркальное разведение войск на участке у Золотого началось в полдень 29 октября.
ForUm

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