В пятницу, 8 ноября, вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, включая крупнокалиберные пулеметы.

С начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Как сообщал ForUm, зеркальное разведение войск на участке у Золотого началось в полдень 29 октября.