Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не против приехать в Россию на парад Победы 9 мая. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что Трамп дал комментарий журналистам в Белом доме, сказав, что рассматривает возможность участия в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Как сообщал ForUm, в этом году на празднование Дня Победы в Москву не приехал ни один зарубежный лидер.