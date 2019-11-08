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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не против приехать в Россию на парад Победы 9 мая. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что Трамп дал комментарий журналистам в Белом доме, сказав, что рассматривает возможность участия в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве.

Как сообщал ForUm, в этом году на празднование Дня Победы в Москву не приехал  ни один зарубежный лидер. 
ForUm

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