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На празднование Дня Победы в Москву в этом году, как ожидается, не приедет ни один зарубежный лидер. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что специальные приглашения главам государств посетить Москву 9 мая и не рассылались.

В предыдущие годы Песков примерно такими же словами отвечал на вопросы о приезде зарубежных лидеров в Россию на День Победы. Он обосновывал это тем, что речь не идет о юбилейных годах, передает Радио Свобода.

Однако в 2017 году на параде 9 мая в Москве все же присутствовал президент Молдовы  Игорь Додон, а 9 мая 2018 года в российскую столицу приехали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич. Они вместе с Владимиром Путиным приняли участие и в акции «Бессмертный полк».

В этом году отмечается 74-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. На праздновании 70-й годовщины в 2015 году в Москве был ряд зарубежных лидеров, в том числе генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун и председатель КНР Си Цзиньпин. Лидеры стран Запада, однако, отвергли приглашение Путина.
ForUm

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