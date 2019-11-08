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После сдачи теста по иностранному языку часть кандидатов на должность председателя Украинского института национальной памяти отсеялись, пишет Историческая правда.

Так, из 17 зарегистрированных кандидатов выбыли (не сдали тест или не пришли на него) 9 – следовательно, к конкурсу допущены 8 человек.

Среди них – Сергей Руденко, Дмитрий Решетченко, Тарас Шамайда, Василий Яблонский, Петр Жижиян, Евгений Савченко, Сергей Джердж, Антон Дробович.

Как сообщал ForUm, 18 сентября Кабмин уволил председателя Института нацпамяти Владимира Вятровича, занимавшего эту должность с 2014 года.  

Конкурс на должность объявлен с 4 октября.
ForUm

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