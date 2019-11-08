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Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение с должности начальника управления специальных расследований ГПУ и из органов прокуратуры, сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

В частности, истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины или равнозначной должности в органах прокуратуры.

Кроме этого, Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.

23 октября Горбатюк сообщил, что его уволили.

Ранее Горбатюк отказался писать заявление на прохождение переаттестации по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

Он отметил, что намерен обжаловать свое увольнение и подать заявление в правоохранительные органы на генпрокурора Руслана Рябошапку.
ForUm

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