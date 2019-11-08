Враг сорвал разведение сил и средств в районе Богдановки и Петровского. Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба операции Объеденных сил.

Отмечается, что вчера, 7 ноября, украинская сторона через МИД сообщила ОБСЕ о готовности к разведению.

«Сегодня, 8 ноября, в 12:00 украинская сторона готова была начать практический процесс разведения сил и средств на участке №3, что в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области. Дата была определена, учитывая последнее нарушение режима прекращения огня на участке разведения №3, которое было зафиксировано 30 октября этого года. Этот факт отражен в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 31 октября», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что сообщение о готовности к разведению сегодня, 8 ноября, от вражеской стороны не последовало. «Таким образом противник сорвал не только процесс разведения, но и в очередной раз нарушил международные договоренности», – сказано в сообщении.

Напомним, специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик от имени ТКГ заявил о согласовании начала отвода сил и средств на участке разведения в районе Петровского 9 ноября в 12:00.