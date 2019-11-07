НАК «Нафтогаз Украины» планирует взыскать в Нидерландах с Газпрома долг в размере 3 млрд долларов до конца 2020 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

По его словам, 4 декабря этого года запланированы слушания в суде Амстердама по иску Нафтогаза о признании решения Стокгольмского арбитража и принудительного исполнения этого решения в Нидерландах.

Витренко подчеркнул, что Газпром всячески пытался отсрочить эти слушания.

«Решение суда ожидается в первом квартале следующего года. Стоимость арестованных активов в Нидерландах по имеющимся данным превышает 3 миллиарда долларов. В случае положительного решения суда, процесс взыскания по нашим оценкам продлится со второго квартала и до конца следующего года», – отметил он.

Витренко также сообщил, что процессы проходят и в других юрисдикциях, но Нидерланды сейчас «выглядят самым быстрым вариантом».

Напомним, 28 февраля 2018 года арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

Все средства российского «Газпрома», которые находились на территории Украины, уже взысканы в государственный бюджет.

8 июля 2019 года Апелляционный суд Амстердама (Нидерланды) отклонил жалобу Газпрома относительно юрисдикции суда, тем самым подтвердив свои полномочия в деле о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража на территории Нидерландов.